Школьники Киева возвращаются за парты: что нужно знать родителям и детям

Уже в этот понедельник, 22 ноября, школьники Киева смогут вернуться к учебе за партами – все, с 1 по 11 класс. Но ограничений "красной" зоны решение городской комисси по ТЭБ и ЧС не отменяет.

Что известно о возвращении к очному обучению школах столицы – собрал OBOZREVATEL.

В понедельник, 22 ноября, в школах Киева возобновится очное обучение, причем для всех учеников – с 1 по 11 класс. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) вчера, 17 ноября. Новость сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Еще неделю назад казалось, что конца дистанционке не видно. 11 ноября мэр заявил: онлайн-формат обучения пока не будут отменять, поскольку растет количество больных COVID-19 среди детей.

С 1 ноября, как дети после каникул сразу перешли в онлайн, родители не раз призывали власти хотя бы учеников младших классов вернуть за парты, поскольку им дистанционка дается сложнее всего. Но власти были непреклонны.

"Мы не можем рисковать здоровьем детей. А также их семей, их близких. Многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение", – аргументировал мэр на брифинге 11 ноября.

Поэтому решение вернуть очный формат стало довольно неожиданным, хоть и радостным для школьников, а особенно – их родителей.

На 11 ноября больных COVID-19 пациентов в возрасте до 17 лет было 109, на 17 число – 90. Судя по этим цифрам, новых случаев заражения коронавирусом среди детей за сутки стали фиксировать меньше.

Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян в комментарии OBOZREVATEL пояснила – отменить дистанционку решили, потому что учреждения образования готовы к возобновлению учебы в помещениях.

"Почему приняли такое решение? (об отмене дистанционки – Ред.). Потому что этого хочет община, потому что этого хотим мы с вами, каждый из нас, я тоже есть община. Мы все хотим, чтобы мы вернулись к очному обучению. Но медики должны были сказать, что все, пик пройден, а сотрудники сферы образования должны были сказать – мы готовы. Когда все мэру доложили из разных отраслей, он принял решение, которое является безопасным для общины", – пояснила чиновница.

Возможно, свою роль сыграла здесь и центральная власть. Точнее, призывы ее представителей отменить дистанционное обучение.

Еще с прошлой недели и министр образования и науки Сергей Шкарлет, и премьер-министр Денис Шмыгаль не раз призывали местную власть вернуть детей за парты. 16 ноября МОН даже разослал письма с рекомендацией отменить дистанционку во все регионы.

Аргументы чиновники такие:

подавляющее большинство сотрудников школ вакцинированы от коронавируса , причем имеют обе дозы;

очное обучение нужно для социализации детей, кроме того, в таком формате они быстрее и лучше усваивают материал ;

Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказываться от дистанционное обучения ;

Кабмин разрешил (постановление №1236) заниматься очно ученикам 1-4 классов независимо от уровня вакцинации среди сотрудников школ и карантинной зоны. Ученикам 5-11 классов – в "красной" зоне, если весь коллектив заведения полностью вакцинирова, в "оранжевой" достаточно одной дозы прививки (в "желтой" тоже, но сейчас таких регионов нет).

Или благодаря пройденному пику заболеваемости или призывам Дениса Шмыгаля и Сергея Шкарлета, или всему вместе, но в регионах, в том числе и в Киеве, начали отменять дистанционное обучение. Как сообщил министр образования и науки, с 22 ноября в очном формате начнут заниматься учащиеся более 11 тысяч школ. Для сравнения – по данным Сергея Шкарлета, еще 8 ноября он был доступен только в 5,3 тысячах школ.

Но отмена дистанционки не означает отмены "красной" зоны. Для работы школ в офлайн-режиме остаются такие требования (все требования есть все в том же постановлении Кабмина №1236):

100% сотрудников школы должны быть полностью вакцинированы – то есть сделать обе дозы прививки от коронавируса. Все они должны иметь документы, подтверждающие это. Или же предоставить справку о наличии медицинских противопоказаний или справку о перенесенном COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболевает кто-нибудь из учеников. Школа – если таких классов будет более 50%.

Здесь вступает еще один фактор – обязательная вакцинация сотрудников сферы образования. С 8 ноября непривитые работники школ – от уборщиц и поваров до учителей и директоров – не имают права работать с детьми. Ни очно, ни дистанционно. Все они с этой даты должны бытьотстранены от работы без сохранения зарплаты.

Из чего следует, что с 8 ноября все сотрудники школ, которые работают – вакцинированы. Но есть нюанс: чтобы не быть отстраненным, достаточно и одной дозы. А вот для работы офлайн в "красной" зоне у всего коллектива школы должны быть обе.

17 ноября, говоря об отмене дистанционки, заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что в Киеве вакцинированы больше 95% сотрудников сферы образования. Однако не уточнил, сколько из них сделали обе прививки.

Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян рассказала, что статистику отстраненных сотрудников из-за отсутствия прививок в столице – не ведут, поскольку это не предусмотрено законодательством. Однако заверила, что проблем в школах после выхода в офлайн не будет.

"Не будет такого, чтобы в какой-то школе отсутствовали много учителей... Будут работать все (школы – Ред.). И в учреждениях будут только те люди, у которых есть соответствующий документ, которые позволяет им работать с детьми", – подчеркнула Елена Фиданян.

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