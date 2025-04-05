Дети строят халабуды, а домашние задания задают по минимуму: чем школы в Финляндии отличаются от украинских

В финских школах обучение расслаблено и легко, а в младших классах детям задают домашнее задание по минимуму. Например, ученикам могут задать прочитать маленькую страницу и даже не проверять, выполнили ли они это. В то время как у украинских школьников немного времени на отдых и сложные домашние задания.

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Об этом рассказала украинская журналистка Галина Сергеева, проживающая в Финляндии с 2018 года, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она также поделилась, что ученикам могут сказать принести книги, и они в классе будут строить халабуды, чтобы в них читать.

"В младшей школе задают домашние задания минимально. Например, прочитать маленькую страницу. И это задание никто не проверяет, никто не контролирует, обучение расслабленное и легкое. Поэтому, кстати, у многих приезжающих украинцев складывается впечатление, что в финской школе ничего не учат. В Украине, кстати, ребенка в третьем классе иногда могут выносить на руках, когда после школы он "отпахал" еще пять репетиторов. Здесь наоборот – все очень спокойно", – делится Сергеева.

По ее словам, задания и уроки в школах больше похожи на игру, а основной акцент сделан на самостоятельности. Кроме того, учителя отмечают, чтобы родители не помогали детям делать домашнее задание.

В девятом классе у подростков есть обязательная практика, когда они должны найти себе работу и бесплатно отработать две недели. За это ученики получают оценку, которая идет в аттестат. Таким образом, школьники знакомятся с рабочей жизнью.

После окончания средней школы нужно поступать в лицей, гимназию или профтехучилище. В Украине также вводится реформа старшей школы и будет такое же распределение учебных заведений.

В отличие от украинских выпускников, которые сразу сдают национальный мультипредметный тест, чтобы сразу поступить в университет, финские берут свободный год, чтобы путешествовать или отдохнуть. По словам Сергеевой, для украинского менталитета это сложно принять.

В Украине 2024/2025 учебный год начался в сентябре и продлится до 30 июня, а в Финляндии это зависит от климата. Чаще всего обучение заканчивается в конце мая, а начинается в первую неделю августа. Кроме того, ученики имеют дополнительные "лыжные каникулы" в феврале.

Также, в отличие от украинских школьников, которые редко выходят на прогулки в школе, финские дети даже в минус 20 градусов должны обязательно гулять на улице во время перерывов.

В средней школе дети учат язык и литературу как один предмет, так же как и всемирную историю и историю Финляндии. В Украине же родители и учителя выступили против того, чтобы объединять две истории в одну дисциплину.

Также начальная школа отделена от средней, поэтому дети не пересекаются со старшими учениками и имеют разные уборные, раздевалки и столовые. Отдельную инфраструктуру имеют и лицеи.

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