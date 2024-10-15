В ВР рекомендовали провести НМТ-2025 в формате 3+1: что с ним не так и почему его критикуют педагоги, школьники и родители

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал провести Национальный мультипредметный тест –2025 (НМТ) по формату прошлого года. Так, поступающим нужно будет сдавать три обязательных предмета – украинский язык, математику и историю Украины, а также один на выбор среди иностранного языка, биологии, географии, физики, химии и украинской литературы.

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Экзамен сдается в один день в течение четырех часов с небольшим перерывом. Это становится одной из главных проблем НМТ для участников. OBOZ.UA рассказывает, что не так со вступительным экзаменом и почему его раскритиковали в 2024 году.

Решение о проведении мультипредметного теста в один день связано с частыми и длительными воздушными тревогами и отсутствием электроэнергии. На экзамене 2024 это вызвало шквал критики от родителей, ведь в случае опасности дети должны были прервать тестирование и спуститься в укрытие и только после отбоя его продолжить. Такая же ситуация была и со светом. В частности, после проведения одного из тестирований в соцсети начали появляться сообщения о том, что участников якобы не выпускали из временных экзаменационных центров до возобновления электроснабжения. Ученики ждали от 3 до 7 часов и получили от этого стресс.

Похожую историю рассказала и директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко. Когда в один из дней проведения НМТ поступающие находились во временных экзаменационных центрах (ТЭЦ) с утра и до 22:30. Она заверила, что участников экзамена просили прекратить оценку и принять участие в дополнительной сессии, но они все же отказались от такого предложения и сидели рекордное количество времени.

В то же время Вакуленко в интервью Новой украинской школе заверила, что если бы формат НМТ остался по-прежнему, то было бы много участников, которые не сдали бы экзамен в основную сессию, и должны приходить на дополнительную. К тому же, тестирование проходило только в одну смену, тогда как в прошлые годы было две, что, по словам Вакуленко, помогло уменьшить количество дополнительных участников.

Кроме того, руководительница УЦОКО обратила внимание и на проблему исчезновения электроэнергии. Несмотря на то, что в экзаменационных центрах могли быть генераторы, участники оставались без интернета, ведь провайдеры могли быть расположены в других зонах. Это тоже стало вызовом.

Многие родители сетовали на короткий перерыв в 20 минут между экзаменами. Однако делать его дольше было нельзя, ведь тогда было бы продолжительнее пребывание детей в экзаменационных центрах. Учитывая, что поступающим нельзя было покидать их территорию во время перерыва.

Среди других проблем были технические неисправности. Так, студент Святослав Гонский, который сдавал НМТ во второй раз, рассказал, что у него "заглючила" система во время экзамена. По его словам, это произошло в последние пол минуты перед окончанием тестирования. Молодому человеку удалось сохранить свои результаты, однако его потом пересадили за резервный компьютер. Он заверил, что участникам экзамена не о чем волноваться. Однако, в ТЭЦ, где он сдавал НМТ, было не много резервных компьютеров. И его спасло то, что ему не нужны были результаты, ведь он уже учится в вузе.

Немало сообщений с сетованиями появилось из-за математики, где учителя и ученики находили ошибки в заданиях. Поэтому дети отвечали на вопросы "методом тика". Впоследствии УЦОКО сообщил, что в некоторых тестах были ошибки и баллы будут пересчитаны.

Всколыхнуло общество и факт обязательной сдачи математики. Так руководители художественных заведений высшего образования даже обращались к министру образования и науки Оксену Лисовому с требованием отменить это для поступающих, выбирающих творческие специальности. Однако чиновник отметил, что уступок не будет, а математика входит в базовые предметы, которые должны быть у каждого выпускника.

В то же время эксруководитель УЦОКО Игорь Ликарчук назвал обязательное прохождение математики "шоу". Он уверен, что тест по этому предмету должен быть по необходимости абитуриентов. Ведь, если выпускник решит выбрать точную науку для жизни, он будет изучать ее и без тестов, однако если такого осознания не будет, то даже еженедельные тестирования не изменят результаты. По словам Ликарчука, экзамен по математике не проверяет существенные устои и соответствующие компетенции.

Со временем в сети стали появляться советы для родителей, дети которых не сдали НМТ-2024. Так, рекомендациями было выехать за границу и учиться там, или же поступать в колледж. Чаще такие ученики не могли преодолеть пороговый балл именно по математике.

Недавно стало известно, что из Украины уехало около 300 тысяч школьников в канун нового учебного года, сообщает украинское медиа. Но Лисовой заверил, что МОН имеет цель предложить всем поступающим качественное образование, тогда как западные университеты мифологизированы и не лучше украинских.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине сократилось количество участников НМТ, получивших 200 баллов хотя бы по одному предмету.

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